-KRAL ABDULLAH'IN YATI MARMARİS'TE MARMARİS (A.A) - 25.07.2011 - Ürdün Kralı Abdullah'ın sahibi olduğu ve dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösterilen 82 metre uzunluğundaki ''Sarafsa'', Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Sabah saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giren yat, açığa demirledi. Vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı olan yat, gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından Netsel Marina'ya yanaştı. Personelin temizlik yaptığı yattan botla ayrılan birkaç kişi, Sarafsa'nın her açıdan fotoğraflarını çekti. Marinanın güvenlik görevlileri, gazetecileri yatın olduğu bölgeye sokmadı. Basın mensuplarının ısrarlı sorularına rağmen yatta kimin bulunduğu konusunda açıklama yapılmadı. Yatta Kral Abdullah ve Kraliçe Rania'nın olduğunu iddia eden bazı yat sahipleri, ''Yat yanaştıktan sonra marinada büyük bir hareketlilik yaşandı. İlk olarak taze sıkılmış portakal suları götürüldü. Güvenlik görevlilerinin kontrolünün ardından portakal suları yattakilere servis edildi'' dediler. Edinilen bilgiye göre, Sarafsa, 2010 yılında yapılan bir araştırmada dünyanın en büyük 100 yatı arasında 55'nci sırada gösterildi. 4 katlı yatta, bu katlar döner merdivenlerle birbirine bağlanıyor. 12 kişinin aynı anda misafir edilebildiği yatta, 20 personel görev yapıyor. Mermer döşemeli zeminlerin yerden ısıtmalı olduğu yatın, muslukları ise altın kaplamalı. Yatın kraliyet yatak odasında hidrolik sistemle 35 derece eğilebilen bir duvar ve bu duvarın içinde dev bir ekranın yanı sıra 31 de küçük ekran yer alıyor. Her türlü lüksün düşünüldüğü Sarafsa'da ayrıca jakuzi, spor odası, yemek salonu ve çalışma ofisi gibi bölümler de mevcut. Lüks yat geçen yıl Haziran ayında yine Marmaris'e gelmiş, bir gün kaldıktan sonra mavi tura devam etmişti.