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Dünya

Kral Abdullah’ın Viagra tutkusu Wikileaks'te

Wikileaks’in bu hafta açıkladığı belgelere göre Suudi Arabistan Kralı Abdullah hem...

09 Eylül 2011 03:00

T24 - Wikileaks’in bu hafta açıkladığı belgelere göre Suudi Arabistan Kralı Abdullah hem bilinenden 10 yıl daha yaşlı hem de ilerleyen yaşına rağmen Viagra kullanmaya devam ediyor.



Belgeye kaynaklık edense Batılı bir doktor. 13 Temmuz 2008 tarihinde Riyad’daki Amerikan elçiliğinden gönderilen bir mesaja göre, Kraliyet ailesi üyelerini sık sık kontrolden geçiren Batılı bir doktor, Kral’ın sağlık kayıtlarını da inceleme fırsatı buldu. Belgede doğum tarihi 1916 olarak yazılan Kral’ın gerçek yaşı da bu şekilde ortaya çıktı. Kral’ın düzenli olarak hormon iğnesi yaptırdığı ve “Viagra’yı  haddinden fazla” kullandığı da belgede yer alan ilginç detaylardı.


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