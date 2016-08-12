Kraft: DİTİB ile ilgili şüpheler güçleniyor



Almanya'da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) ile ilgili tartışmalar sürüyor. 31 Temmuz'da Köln'de gerçekleştirilen 'Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'ne yoğun katılım ve Ankara'nın Almanya'daki Türkler üzerindeki etkisi konusunda patlak veren tartışmalar DİTİB'e uzanmış, DİTİB'in Almanya'da Ankara'nın politikaları çerçevesinde faaliyet gösterdiği eleştirileri dile getirilmişti.

Tartışmalar, Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve İslam din dersini ilk kez resmi müfredata sokan Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletine odaklanmıştı. DİTİB, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde İslam Din Dersi Kurulu üyesi olarak, din öğretmenlerinin atanması ve ders içeriklerinin belirlenmesinde söz sahibi. Aralarında DİTİB'in de bulunduğu dört Müslüman dernek, 2015 yılında, kendilerine daha geniş haklar tanınmasını sağlayacak dini cemaat statüsü için başvuruda bulunmuştu.

"Titizlikle incelenecek"

KRV Başbakanı Hannelore Kraft artan eleştiriler üzerine Westdeutsche Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, "DİTİB'in dini cemaat olarak sınıflandırılmak için gerekli ölçütleri karşıladığı konusunda şüpheler güçlenmektedir" dedi. Türkiye'deki gelişmelerin, Müslüman derneklerin tanınma süreci konusunda yeni bir değerlendirme gerektirdiğini kaydeden Sosyal Demokrat Partili politikacı, statü ile ilgili ölçütlerin yerine getirilip getirilmediği konusunun tiztizlikle incelendiğini ve bu konuda zaman baskısı olmadan karar verileceğini söyledi.

KRV Başbakanı Kraft, Türkiye'deki gelişmelerin eyaletteki okullarda verilen din derslerini etkilemeyeceğini vurgulayarak, "İslam din derslerini, sekiz üyeli bir kurulla birlikte düzenliyoruz. DİTİB bu sekiz üyeden sadece biri. Bu model işliyor ve 2019'a kadar da yürürlükte olacak" diye konuştu.

DİTİB suçlamaları reddediyor

DİTİB ise Ankara'ya bağlı olduğu şeklinde hakkında yapılan suçlamaları reddediyor. DİTİB sözcüsü Zekeriya Altuğ kamuoyunda DİTİB ile ilgili yürütülen tartışmalara tepki göstererek Bashing (sopa, kötek) benzetmesi yapmıştı. DİTİB'in her zaman itidal, sükunet ve gerginliklerin yatıştırılmasına yönelik çağrı yaptığını vurgulayan Altuğ, "Bazı Alman politikacıların Müslümanları Almanya'dan yabancılaşmakla suçladıklarını, ancak kendi davranışlarının Müslümanları tam da buna zorladığı" eleştirisinde bulunmuştu.

Almanya'daki en büyük İslam kuruluşu konumundaki DİTİB'e bağlı 900'e yakın dernek bulunuyor. DİTİB, Almanya'nın pekçok eyaletinde İslam dini derslerinin şekillendirilmesinde rol oynuyor.