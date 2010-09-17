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Yaşam

KPSS'YE KISMİ İPTAL ANKARA (A.A)

17 Eylül 2010 23:17

-KPSS'YE KISMİ İPTAL ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Eğitim Bilimleri Sınavı iptal edildi.  ÖSYM tarafından 10 Temmuz 2010 tarihinde yapılan sınava, yaklaşık 280 bin öğretmen adayı girmişti. Sınav sorularının sınavdan önce sızdırıldığı iddialarına yönelik Devlet Denetleme Kurulu, YÖK Denetleme Kurulu ile Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmış, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan ÖSYM'de incelemelerde bulunmuştu.  Sınav takviminin önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi.

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