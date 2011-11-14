-KPSS'ye göre tercihler başlıyor ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, bazı kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yerleştirme için adayların tercih yapma süresi 21 Kasım'da başlayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacak. Bu amaçla hazırlanan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2011/2 Tercih Kılavuzunda, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonlar yer alıyor. Kılavuz 21 Kasım 2011 tarihinden itibaren ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan tercih yapabilmek için, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan 2010-KPSS Lisans veya 28 Kasım 2010 tarihinde yapılan 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisansa girilmiş ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanının alınmış olması gerekiyor. Adaylar tercihlerini 21-30 Kasım 2011 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacaklar. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Tercih süresi kesinlikle uzatılmayacak. KPSS-2011/2 Tercih Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle İncelemeleri gerekiyor.