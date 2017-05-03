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Eğitim

KPSS'ye ek başvuru işlemleri başladı

KPSS Lisans A grubu sınavı için zamanında başvuru işlemi yapamamış olan adaylar, bugün sınav başvurusunu yapabilecek

03 Mayıs 2017 18:50

KPSS Lisans A grubu sınavı için zamanında başvuru işlemi yapamamış olan adaylar, bugün sınav başvurusunu yapabilecek.

Geçtüğimiz günlerde başvuru sürecini kaçıran adaylar için ÖSYM'den ek süre açıklaması yapılmış, ÖSYM Başkanı Ömer Demir şu açıklamada bulunmuştu:

"ÖSYM olarak başvuru tarihleri sona ermiş olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına süresi içinde başvuru yapmayan adaylara yönelik bir karar aldık. Buna göre, LYS adayları için 28 Nisan'da, ALES adayları için 27 Nisan'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için 3 Mayıs'ta, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için 4 Mayıs'ta, Adalet Bakanlığı sınavları için de 17 Mayıs'ta bir günlük süre ile başvuru sistemini açacağız." 

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