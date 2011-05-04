-KPSS'YE BAŞVURULAR BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Lisans düzeyinde, sadece A Grubu ve Öğretmenlik kadroları için düzenlenecek 2011 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) başvurular 9 Mayıs 2011 Pazartesi günü başlayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS'nin lisans düzeyinde, sadece A Grubu ve Öğretmenlik kadroları için, il merkezleri ile Lefkoşa'da, 9 Temmuz Cumartesi sabah ve öğleden sonra, 10 Temmuz Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacağı belirtildi. Açıklamaya göre, 2011-KPSS sonuçları B Grubu Kadrolar için kullanılmayacak. Bu nedenle, 2011-KPSS'ye sadece A Grubu ve Öğretmenlik Kadrolarına atanmak isteyen lisans mezunları ile bir lisans programından mezun olabilecek durumda olan adaylar girecek. 2011-KPSS'ye başvurma işlemleri, 9-25 Mayıs 2011 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, başvuru merkezlerince yürütülecek. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinde yayımlanacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Bilgi Formuna, başvurma süresi içinde ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşabilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. 2011-KPSS Kılavuzunda başvurma, sınav, değerlendirme ve yerleştirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alacak. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.