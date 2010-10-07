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Yaşam

KPSS'NİN SABAH OTURUMU SONA ERDİ ANKARA (A.A)

07 Ekim 2010 16:28

-KPSS'NİN SABAH OTURUMU SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Lisans düzeyinde sadece A grubu ve öğretmenlik kadrolarına yönelik düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) sabah oturumu sona erdi. KPSS, ÖSYM tarafından 81 il merkezi ve Lefkoşa'da gerçekleştirildi. Saat 9.30'da başlayan sınavın sabah oturumunda Genel Yetenek, Genel Kültür ve yabancı dil soruları yer aldı. Sınavın öğleden sonraki oturumu saat 14.30'da başlayacak ve 2.5 saat sürecek. Öğretmen adaylarının gireceği sınavda, Eğitim Bilimleri ile ilgili sorular olacak.

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