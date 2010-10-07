-KPSS'NİN ÖĞLEDEN SONRAKİ OTURUMU SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 10.07.2010 - Lisans düzeyinde sadece A grubu ve öğretmenlik kadrolarına yönelik düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) öğleden sonraki oturumu sona erdi. KPSS, ÖSYM tarafından 81 il merkezi ve Lefkoşa'da gerçekleştirildi. Sınavın öğleden sonraki oturumuna öğretmen adayları girdi. Sınavda Eğitim Bilimleri testi için 2.5 saat süre verildi. KPSS, yarın yapılacak sabah ve öğleden sonra oturumları ile tamamlanacak. Sabah oturumu saat 9.30'da başlayacak ve Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe testleri yer alacak. Öğleden sonraki oturum ise saat 14.30'da başlayacak ve sınavda Çalışma Ekonomisi ve Endüstrisi İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler testleri uygulanacak. Her iki oturum için de 210 dakika süre verilecek.