-KPSS'NİN DÖRDÜNCÜ OTURUMU BAŞLADI ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - Öğretmenlik ve kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) son oturumu olan dördüncü oturum başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen, 81 il merkezinde ve Lefkoşa'da saat 14.30'da başlayan sınava, 70 bin 889 aday katılıyor. Kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adaylar, sınavın başlama saatinden önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulundu. Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alındı. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okudu ve ilgili oturumda cevaplanacak test için kullanılacak sınav evrakıyla içinde kalem, silgi bulunan kutular dağıtıldı. Sınavda adaylara, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, istatistik, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarından sorular sorulacak. Adaylara soruları cevaplamaları için 210 dakika süre verilecek. Sınav başladıktan sonra adayların her oturuma ait sınav süresinin ilk dörtte üçü tamamlanmadan ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dahil) sınav salonundan çıkmalarına izin verilmeyecek.