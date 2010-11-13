-KPSS'NİN BİRİNCİ SİVASLI GİZEM SİVAS (A.A) - 13.11.2010 - Soruların sızdırıldığı gerekçesiyle iptal edilerek 31 Ekimde yeniden yapılan KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nda, 100 tam puan alan Sivaslı Gizem Yıldız birinci oldu. Sivas'ta Afyon Sokak'ta oturan, babası memur, annesi ev hanımı üç çocuklu bir ailenin kızı olan 22 yaşındaki Gizem Yıldız, ÖSYM'nin dün internetten sınav sonuçlarını açıklamasının ardından, 100 tam puanla birinci olduğunu öğrendi. Sınavda genel yetenek testinden 59, genel kültür testinden 57 ve eğitim bilimleri testinden 109 doğru soru yaparak 100 puan alan Yıldız, başarısını ailesiyle kutladı. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği Bölümünden bu yıl mezun olan Yıldız, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın iptal edilmesinin ardından yeniden ders çalışmaya başladığını belirtti. Daha önceki sınavda aldığı 92 puanla iyi bir yere atanmasının mümkün olduğunu ifade eden Yıldız, bu sınavda açıklanan sonuçlarda birinci sırada yer aldığını görünce çok şaşırdığını, iyi bir sıralamada olacağını tahmin ettiğini ancak bu sonucu beklemediğini söyledi. İptal edilen sınavın da zor olduğunu, atanabilecek bir puan aldığını anlatan Yıldız, ''Durum böyleyken sınav iptal oldu, yeniden bir sınava girmek, aynı şeyleri yaşama düşüncesi çok yorucuydu, yıpratıcıydı. Sonra iyi toparlandım. Tekrar aynı tempoya girebildim. Aynı şekilde çalışabildim. Sonuçta böyle bir başarı geldi'' diye konuştu. Yıldız, daha önceki sınavın iptal edilmesini de değerlendirerek, tercihlerini yaptığını, hayaller kurduğunu anlatarak, ''Sonra her şey birden yok oldu. Yeniden sınav stresi yaşamak zorunda kaldım. Hani birilerinin yüzünden hakkının yenilmesi... Sonuçta kopya, emek hırsızlığı. Çünkü insanlar emek veriyorlar, çaba sarf ediyorlar. Gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Bir tek ben değil, birçok arkadaşım bu durumda'' dedi. Yıldız, atamaların gelecek ay yapılacağını belirterek, o döneme kadar biraz dinlenmek istediğini kaydetti.