-KPSS'DE YENİ BELGEYE GEREK YOK ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 28 Kasım Pazar günü yapılacak KPSS Ortaöğretim-Ön Lisans Sınavı'na katılacak adayların, ellerindeki sınav tarihini 26 Eylül 2010 olarak gösteren sınava giriş ve kimlik belgesinin geçerli olacağını, yeni belge çıkarmaya gerek bulunmadığını bildirdi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında, pazar günü yapılacak KPSS'ye ilişkin sınava giriş ve kimlik belgelerinin geçerliliği konusunda yanlış anlaşılabilecek haberler yer aldığı belirtildi. Bu sınava katılacak adayların, sınav tarihi olarak 26 Eylül 2010'u gösteren sınava giriş ve kimlik belgeleri ile sınava girebilecekleri ifade edilen açıklamada, ''Bu nedenle bu belge elinde bulunan adayların ÖSYM Sınav Merkezi yöneticilikleri ile ÖSYM bürolarından yeniden belge edinmeleri gerekmemektedir. Adaylar, bu belgeleri ile 28 Kasım 2010 tarihinde yapılacak sınava gireceklerdir. Ancak, bazı binalar veya salonlarında oluşan değişiklik nedeniyle bu yerlerde sınava girecek sınırlı sayıdaki adayın sınav yeri değişmiştir. Merkezimiz tarafından sınav yeri değişen adaylara, durumu belirten bir yazı ekinde 28 Kasım 2010 tarihini gösterir yeni sınava giriş ve kimlik belgesi gönderilmiştir. Sadece bu adayların 28 Kasım 2010 tarihini gösterir belgeleri geçerli olacaktır'' denildi.