-KPSS'DE ÜÇÜNCÜ OTURUM SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - Öğretmenlik ve kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) üçüncü oturumu olan, iktisat, hukuk, maliye, işletme ve muhasebe sorularının yer aldığı sınav sona erdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen sınav, 81 il merkezinde ve Lefkoşa'da saat 9.30 başladı. Sınava 115 bin 620 aday katıldı. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adaylar, sınavın başlama saatinden önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulundu. Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alındı. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okudu ve ilgili oturumda cevaplanacak test için kullanılacak sınav evrakı ile içinde kalem, silgi bulunan kutular dağıtıldı. İktisat, işletme, maliye, hukuk ve muhasebe alanlarından sorular sorulan adaylara, soruları cevaplamaları için 210 dakika süre verildi. KPSS'nin son oturumu olan dördüncü oturum ise saat 14.30'da başlayacak.