-KPSS'DE ÜÇÜNCÜ OTURUM BAŞLADI ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - Öğretmenlik ve kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) üçüncü oturumu olan ve iktisat, hukuk, maliye, işletme ve muhasebe sorularının yer aldığı sınav başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek sınav, 81 il merkezinde ve Lefkoşa'da saat 9.30 başladı. Sınava 115 bin 620 aday katılıyor. Kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adaylar, sınavın başlama saatinden önce sınava girecekleri binanın kapısında hazır bulundu. Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alındı. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okudu ve ilgili oturumda cevaplanacak test için kullanılacak sınav evrakıyla içinde kalem, silgi bulunan kutular dağıtıldı. Sınavda adaylara iktisat, işletme, maliye, hukuk ve muhasebe alanlarından sorular sorulacak. Adaylara soruları cevaplamaları için 210 dakika süre verilecek. Sınav başladıktan sonra adayların her oturuma ait sınav süresinin ilk dörtte üçü tamamlanmadan ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dahil) sınav salonundan çıkmalarına izin verilmeyecek.