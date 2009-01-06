KPSS'de tercih süresi yarına uzatıldı

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 24 Aralık-5 Ocak 2009 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan KPSS-2008/4 tercih işlemlerinin 6 Ocak 2009 Salı günü saat 00.00'a kadar uzatıldığı bildirildi.



Tercih işlemleri için 24 Aralık 2008'de başlayan süre, Selçuk Üniversitesi ve Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü kadrolarının sonradan ilave edilmesi nedeniyle bir süre durdurulmuş, yeni bildirilen kadrolar ilgili tablolara eklendikten sonra tercih işlemleri tekrar başlatılmıştı.



Adaylar, yeni eklenen kadroları da tercihleri arasına eklemek isterlerse durumlarını belirten bir dilekçeyle ÖSYM'ye başvuracaklar.



KPSS-2008/4 yerleştirme sonuçları dahil olmak üzere; herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak personel yerleştirmesi için yerleştirildikleri 2008-KPSS puanı ile tercih yapamayacaklar.



Bu nedenle adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, ÖSYM'nin internet sitesinde yayında olan 2008-KPSS/4 Tercih Kılavuzu'ndan tercih etmek istediği tüm kadro ve pozisyonların koşullarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları kadro ve pozisyonlardan tercih yapmamaları gerekiyor.



Bu arada, tercih işlemlerini son güne bırakan adaylar, şifre almak için ÖSYM önünde kuyruk oluşturdu.