KPSS'de tam puan çıkmadı, eski sınavdaki kopya iddiaları güçlendi

T24- Kopya skandalı nedeniyle iptal edilip tekrar yapılan KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı’nda tam puan alan çıkmadı. Sonuçlarda başarı düzeyinin düşüklüğü daha önceki sınavda ortaya çıkan kopya iddialarını güçlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada 30 bin öğretmen atamasının 6 Aralık Pazartesi günü yapılacağı açıklandı.
KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde (www.osym.gov.tr
) açıklandı. Sınavda tam puan alan çıkmadı. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan da, "Tam puan alan olmadığına göre kopya ihtimali güçlendi. Bundan sonrasını savcılık takip edecek" dedi.
Sınavı düzenleyen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuçlarını değerlendirme çalışmasını tamamladı. ÖSYM'nin "www.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilen sonuçlar incelendiğinde ilginç veriler ortaya çıktı. Sınava katılım oranı yüzde 80 olarak gerçekleşti. 60 bin aday sınava katılmadı. En yüksek puanı alan aday 120 sorudan 111 net yaptı. İptal edilen sınavda 120 sorunun tamamını doğru yapan 350 aday vardı. 100 net ve üzerinde yapıp yüksek puan alan aday sayısı ise 7 bini buluyordu. Yenilenen sınavda ise 100 neti aşan aday sayısı 2 bin 718’de kaldı. Sınav sonuçlarında puan ortalaması 65 olarak belirlendi.
YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan bu sonucu kopya iddiaları açısından değerlendirdi ve "Tam puan alan olmadığına göre kopya ihtimali güçlendi. Bundan sonrasını savcılık takip edecek" dedi.
Özcan, daha önce "Kimseyi kopya çekerken yakalamadığımız sürece suçlayamayız. Yapacak birşey yok" demişti. Sınav sonuçlarının ardından ise gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda olacak. Çünkü Bakanlık aylardır bekleyen 30 bin öğretmenin atama tarihini belirleyecek.6 Aralık'ta atama 7 Aralık'ta işbaşı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen atamalarının 6 Aralık 2010 tarihinde yapılacağını ve atanan öğretmen adaylarının 7 Aralık'ta göreve başlayacağını bildirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yapılan açıklamada, ağustos ayında yapılması planlanan 30 bin kadrolu öğretmen alımının, ''KPSS'ye ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle, başvuruda bulunan öğretmen adayları açısından telafisi güç hukuki ihtilafların doğmaması adına durum netleşinceye kadar ileri bir tarihe ertelendiği'' anımsatıldı.
Tekrarlanan KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı sonuçlarının netleşmesi üzerine, Bakanlık tarafından yeni atama takvimi belirlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
''5-12 Kasım 2010 tarihleri arasında kontenjanların güncellenmesi işlemi yapılmıştır. 22-24 Kasım'da taban puanlar belirlenerek, kılavuz yayınlanacaktır. 25 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında başvurular kabul edilecektir. Öğretmen atamaları 6 Aralık 2010 tarihinde yapılacaktır. Atanan öğretmen adayları 7 Aralık'ta göreve başlayacaktır.''