-KPSS'DE TAM PUAN ALAN ÇIKMADI ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - 2011 KPSS sonuçlarına göre, sınava 920 bin 168 aday girerken, 481 adayın sınavı geçersiz sayıldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan KPSS Lisans Düzeyi Sonuçlarına ilişkin sayısal verilere göre, KPSS'nin cumartesi sabah oturumuna giren 412 bin 984 adaydan 228'inin sınavı geçersiz sayılırken, 412 bin 756'sının sınavı geçerli bulundu. Yabancı dil sınavına giren 120 bin 427 adaydan 85'inin sınavı geçersiz iken, 120 bin 342'sinin sınavı geçerli oldu. Cumartesi öğleden sonraki oturuma giren 230 bin 415 adaydan sınavı geçersiz sayılan aday sayısı 78 olarak belirlenirken, 230 bin 337'sinin sınavı geçerli; pazar sabah oturumuna giren 100 bin 946 adayın 69'unun sınavı geçersiz, 100 bin 877'sinin geçerli; pazar öğleden sonra oturumuna girenlerden 55 bin 396 adayın 21'inin sınavı geçersiz, 55 bin 375'inin ise geçerli sayıldı. Bu verilere göre sınava 920 bin 168 aday girdi ve bu adaylardan 481'inin sınavı geçersiz oldu. 2011-KPSS cinsiyete göre başarı ham puan ortalamalarına göre genel yetenekte, eğitim bilimlerinde kızlar, gelen kültürde ve hukuk testlerinde erkekler daha başarılı sonuç elde etti. Genel Yetenek testinin tamamını doğru yanıtlayan 46 aday olurken, 10 üzerinde soruya doğru yanıt veren aday sayısı 408 bin 416 olarak tespit edildi. Genel Kültür testinin tüm sorularını doğru yanıtlayan aday olmazken, 10 ve üzerinde soruyu doğru yanıtlayan 385 bin 745 aday oldu. Eğitim Bilimleri testinde ise tüm soruyu doğru yanıtlayan bir aday olmadı. 10 ve üzerinde soruyu doğru yanıtlayan aday sayısı ise 228 bin 726 olarak belirlendi. Genel Yetenek testinde Ankara birinci olurken, Ankara'yı Kırıkkale, Kırşehir, Bayburt, Karabük, Burdur, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Balıkesir ve Kayseri izledi. Genel Kültür testinde ise Bingöl birinci sıradaki il oldu. İkinci Siirt olurken, bu ili Batman, Mardin, Muş, Bitlis, Adıyaman, Diyarbakır, Ağrı ve Bayburt takip etti. Eğitim Bilimleri testinde ise birinci Bayburt, ikinci Bilecik, üçüncü Gümüşhane oldu. Bu illeri Burdur, Kastamonu, Balıkesir, Kilis, Erzincan, Amasya ve Kırşehir izledi. -''SÜRECİ SABOTE ETMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER ZAMANINDA FARK EDİLDİ''- Açıklamada, 2011-LYS'de olduğu gibi 2011 KPSS'de de sınavların hazırlanmasında ve uygulanmasında en üst düzeyde tedbir alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Sınav süreci ÖSYM üst yönetimi tarafından yakından izlenmiştir. Bu kapsamda, süreci özellikle internet üzerinden ve sınav esnasında sabote etmeye yönelik girişimler zamanında fark edilerek gerekli tedbirler alınmış ve sınavlarda herhangi bir sorun oluşmadan sınavlar tamamlanmıştır. Adayların sınav sonuçları 120 farklı puan türünde hesaplanmış ve duyurulmuştur.''