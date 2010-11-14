KPSS'de tam puan alamayan 350 kişi sorguya alınacak

T24 - İptal edilen KPSS Eğitim Bilimleri Testi’nde 350 kişinin tam puan almasına rağmen yenilenen sınavda hiç tam puan olmaması YÖK Başkanı tarafından da “Sonuçlar kopyaya delalet” şeklinde yorumlanmıştı. Şimdi 350 kişinin bayram tatilinden sonra ifadeleri alınacak.



Soruların sızdırıldığı gerekçesiyle yenilenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Eğitim Bilimleri Testi ile ilgili soruşturma derinleştiriliyor. İlk sınavda tam puan alan 350 kişi, savcılığın talimatı ile emniyet müdürlüklerine çağrılarak bilgilerine başvurulacak. Emniyete davet edilecek 350 kişiye ilk aşamada gözaltı uygulaması yapılmayacak.



Girmeyenler de takipte

Önceki gün açıklanan ikinci KPSS sonuçlarının ardından Ankara Savcılığı’nın talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, birinci sınavda soruların hangi noktadan sızdırıldığını ve kopya olayının arkasında organize bir suç örgütü olup olmadığını tespit etmeye çalışacak. Polis, adreslerine ÖSYM’den ulaştığı 350 kişiyi Kurban Bayramı’ndan sonra emniyete davet etti. Bu kişilere ilk sınavda nasıl tam puan aldıkları sorulacak. Polis, ilk sınavda tam puan alıp ikinci sınava girmeyenleri de takip altına aldı. Adaylardan 80’inin Ankara’da olduğu, diğerlerinin ise çeşitli illerde ikamet ettiği belirlendi. Her ilin kendi sınırları içerisindeki adayları emniyete davet edeceği, 350 kişiye ilk aşamada gözaltı uygulaması uygulanmayacağı kaydedildi.



KPSS birincisi Sivaslı Gizem

Önceki gün açıklanan KPSS Eğitim Bilimleri Testi’nde, genel yetenek testinden 59, genel kültür testinden 57 ve yenilenen testten 109 soru yapan Sivaslı Gizem Yıldız (22), 100 tam puan aldı. Sivas’ta oturan, babası memur, annesi ev kadını olan ve iki kardeşi bulunan Gizem Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Matematik Öğretmenliği Bölümü’nden bu yıl mezun oldu. Daha önceki sınavda aldığı 92 puanla iyi bir yere atanmasının mümkün olduğunu belirten Yıldız, “Tercihlerimi yapıp, hayal kuruyordum. Sınav iptal oldu. Birden her şey yok oldu. Sonra iyi toparlandım. Çok emek verdim, sonunda karşılığını aldım diye düşünüyorum. Çok mutluyum.”



Aday haklarını korumalıyız

Kopya ve soruların sızdırıldığı iddiasıyla iptal edildikten sonra yenilenen ve önceki gün sonuçları açıklanan KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı’nın sonuçlarının özel şifreyle yayınlanması tepkilere neden oldu. İnternetteki forumlarda adaylar, ÖSYM’nin bu uygulamasıyla daha önce kopya çekerek, tam ve yüksek puan alanların korunduğunu savundu. ÖSYM yetkilileri ise uygulamayı, “Kurunun yanında yaş da yanıyor. Belki aday eski sınavda gerçekten emeğiyle tam puan almıştı” diyerek savunuyor: “TC Kimlik numaraları artık elden ele dolaşmaya başladı. Tam puan alanlardan kaçının kopyayla olduğu hâlâ bulunamadığı için adayların yeni sınavdaki sonuçlarının kamuoyuna açıklanması doğru değil. Bir aday çıkıp ‘Kişisel bilgilerimi korumadınız’ diyerek hukuki yollara başvursa ÖSYM ne yapacak? İşte bu şifre hukuki bir yola başvurulmasının önüne geçmek için konuldu.” Öte yandan Türk Eğitim-Sen, iptal edilen sınavda tam puan alan 350 kişinin bilgilerinin açıklanması için ÖSYM’ye başvurdu.



9 soru hatalı iddiası

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. F. Dilek Gözütok, kopya iddiaları sonucu, 31 Ekim’de yeniden yapılan ve sonuçları açıklanan KPSS Eğitim Bilimleri Testi’nde sorulan 9 sorunun hatalı olduğunu iddia etti. Sınava giren öğrencilerinin şikayetleri üzerine soruları incelediğini kaydeden Prof. Dr. Gözütok, “42 soruyu inceledik. 12 program geliştirme ve 30 öğretim ilke ve yöntemleri sorularından oluşan 42 sorunun içindeki 9 soruda yanlışlıklar bulunuyor. Bu 9 sorunun bir kaçının tamamı yanlış, bir kaçı iki cevaplı ve geriye kalan soruların da soru kökleri yanlış ifade edilmiş” dedi. Prof. Dr. Gözütok’a göre, KPSS Eğitim Bilimleri Testi A kitapçığındaki sıralamasıyla 1, 6, 7, 15, 16, 21, 24, 28, 33’üncü sorular hatalı. ANKA