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Yaşam

KPSS'DE STANDART SAPMASI SINAVDAN SINAVA DEĞİŞİYOR ANKARA (A.A)

21 Aralık 2010 17:24

-KPSS'DE STANDART SAPMASI SINAVDAN SINAVA DEĞİŞİYOR ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 31 Ekimde yapılan KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nda, daha önceki sınava göre daha fazla soruya doğru cevap verdiği halde daha düşük puan alan adaylarla ilgili, ''Soruların zorluk derecesine veya adayların sınavlardaki başarılarına göre testin ortalaması ve standart sapması sınavdan sınava değişkenlik göstermektedir'' açıklaması yaptı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 10-11 Temmuz 2010'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'nın iptal edilen kısmı olan KPSS-Eğitim Bilimleri Sınavı'nın 31 Ekim 2010 Pazar günü yeniden yapıldığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmen atamalarında kullanılan KPSSP10 puanının bütün adaylar için yeniden hesaplandığı anımsatıldı. 31 Ekim 2010'da yapılan sınavda daha fazla soruya doğru cevap vermiş olmalarına rağmen, bu sınav sonucunda hesaplanan puanlarının bir önceki sınavda hesaplanmış  puanlarından daha düşük olduğu, bunun bir yanlışlık olup olmadığının bazı adaylarca merak edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''KPSSP10, genel yetenek testinin yüzde 30, genel kültür testinin yüzde 30 ve eğitim bilimleri testinin yüzde 40 ağırlığı kullanılarak ağırlıklı standart puan olarak hesaplanmaktadır. Soruların zorluk derecesine veya adayların sınavdaki başarılarına göre testin ortalaması ve standart sapması sınavdan sınava değişkenlik göstermektedir. Bunun sonucu olarak aynı netler farklı puanlar oluşturabilmekte, bir önceki sınava göre ortalamanın yükselmesi aynı netlerle puanın düşmesine neden olabilmektedir.'' Açıklamada, KPSSP10 puanının hesaplanması ile ilgili bilgi ve örnek hesaplamaların ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandığı, adayların buradan bilgi edinebileceği bildirildi.

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