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Yaşam

KPSS’de ‘rüşvet’ izi

KPSS’deki kopya skandalıyla ilgili soruşturmada soruların çalındığı ve bazı ÖSYM çalışanlarına rüşvet verildiği bilirkişi raporu ile belgelendi

31 Mart 2013 18:49

KPSS’deki kopya skandalıyla ilgili soruşturmada soruların çalındığı ve bazı ÖSYM çalışanlarına rüşvet verildiği bilirkişi raporu ile belgelendi. Soruşturma kapsamında dönemin ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan’ın da “şüpheli” sıfatıyla ifadesinin alınacağı belirtiliyor.

Bu kapsamda, dönemin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünal Yarımağan’ın da şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulacak.

Rapora göre; sınav sorularının hazırlandığı bilgisayarlara dışarıdan internet bağlantısı bulunuyordu.

ntvmsnbc.com'da yer alan haberde, sınav soruları flash disklere kopyalanırken, sınav sorularını hazırlayan sorumlulardan bazıları da soruları evlerine götürdü.

Şüphelilerin hesaplarına 2009-2010 döneminde 150 bin lira ile 1.5 milyon lira arasında değişen yüksek meblağlar aktarıldı.

Paranın kaynağını inceleyen uzmanlar, ÖSYM personeli ile METEKSAN şirketi arasında bir bağlantının olduğunu tespit etti.

Paraların, “sınav merkezi yeri belirleme”, “personel harcırahı” gibi adlarla personelin hesabına aktarıldığına dikkat çekildi.

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