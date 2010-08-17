KPSS'de kötü kokular

T24 - Yıllardır en güvenilir kurumlardan biri olan ÖSYM karıştı. Üniversite sınavından sonra KPSS'de de sorun olduğu iddia edildi. Yüz binlerce kişi sonuca itiraz etti

Devlet memurluğu için KPSS’ye giren yüz binlerce aday puanlarının yanlış hesaplandığını iddia ederek, basın bürolarını e-posta yağmuruna tuttu. 2009 KPSS’de sınav birincisinin bile 120’de 120 net çıkaramadığını belirten adaylar, bu yıl 500’den fazla adayın tüm soruları doğru yanıtlamasının bir açıklaması olması gerektiğini öne sürdü.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ise adayların yüzde 70’inin puanlarının yanlış hesaplandığını savunduğunu belirterek, “ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, neden sağır ve dilsizi oynuyor?” diye sordu. ÖSYM Başkanı Yarımağan konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınırken, ÖSYM kaynakları çok sayıda adayın tüm soruları doğru yanıtlamasının nedenini, soruların kolay olmasına bağladılar.

Üniversiteye giriş, tıpta uzmanlık ve polislik sınavlarında yaşanan skandallarla tartışma konusu haline gelen ÖSYM, bu kez de KPSS sonuçlarına ilişkin ortaya atılan iddialarla gündeme damgasını vurdu. Memur olma hayaliyle 10-11 Temmuz tarihlerinde yapılan KPSS’ye giren yüz binlerce aday, sonuçların açıklanmasının ardından, puanlarının yanlış hesaplandığını iddia ederek, ÖSYM’ye ateş püskürdü. Adaylar, KPSS’de standart sapma puanlarının değiştiğini, bunun puanlara yansıdığını dile getirdi.

‘Sorular çalındı’ kuşkusu

800 bin adayın katıldığı KPSS’nin sonuçlarına göre 500’ün üzerinde katılımcının eğitim bilimleri sınavında 120’de 120 net çıkarması da tartışma konusu oldu. Bazı adaylar, 2009’da yapılan KPSS’deki sınav birincisinin bile tüm soruları doğru yanıtlayamadığını anımsatarak, ‘Acaba polislik sınavında olduğu gibi sorular bazı kesimlerce ele mi geçirildi?’ kuşkusunu taşıdıklarını dile getirdi.

Netlerinin yanlış hesaplandığını ve puanlarının beklediklerinden daha düşük geldiğini öne süren adaylar, ÖSYM’ye dilekçeyle göndermeye başladı.

ÖSYM Başkanı sessiz

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, “KPSS’ye ilişkin yapacağım bir açıklama yok, bu yüzden bu konuda görüş belirtmek istemiyorum” diyerek soruları yanıtsız bırakırken, ÖSYM yetkilileri, bu yılki soruların daha kolay olduğunu bu nedenle geçen yılki netleriyle bu yılki netleri aynı olan adayların puanlarının farklı olduğunu dile getirdiler. Yetkililer, eğitim bilimleri sınavında çok sayıda adayın tüm soruları doğru yanıtlamasını da yine soruların kolay olmasına bağlayarak, “Sonucuyla ilgili kuşkuları olanlar bize başvurabilirler” mesajı verdiler.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kendilerine puanlarının yanlış hesaplandığını söyleyen çok sayıda adayın başvurduğunu dile getirdi:

“Standart sapmadan kaynaklanan bir değerlendirme değişikliği mi oldu, yoksa yanlış bir hesaplama mı yapıldı, onu bilmiyoruz. Bu kadar insan benim puanım düşük geldi iddiasındaysa, burada bir pis koku olduğu muhakkak. Adaylar mı yanlış biliyor, yoksa standart sapmayla alakalı bir durum mu, ÖSYM’nin bu konuda kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapmak zorunda. 120 net yapan çocukların eğitim öğretim hayatındaki durumuna bakmak gerek, yapabilecek niteliktemiler, çünkü tam net çıkarmak çok zor. ÖSYM’nin sağır dilsizi oynaması çok yanlış. Çünkü sınava girmiş olanların yüzde 70’i ‘bu işte yanlışlık var’ diyor.”

Kılıç: İddialar var ama kanıt yok

ÖSYM yıllarca en güvenilir kurumlardan biriydi. Ancak milyonlarca kişinin kaderini belirleyen kurum şimdi sık sık tartışmaların hedefine oturuyor.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç da KPSS’ye yönelik güvensizliği artıracak bir dizi sorun yaşandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bu sorunlardan dolayı bazı kesimler, sonuçlara kuşkuyla yaklaşıyor. ÖSYM’ye ve yaptığı sınavlara ilişkin her sonuç açıklanması sırasında, ‘Acaba şimdi ne sorun çıkacak?’ sorusu akıllara geliyor. Çok sayıda aday bize de gelip kuşkularını dile getirdi. Ancak biz soruların çalındığına ilişkin net bir veriye sahip değiliz. Bu bir olasılık dahilinde, polis koleji sınavında da bir şaibe olmuştu, sonra sınav iptal edilmişti. Şimdi de bazı şaibeler ortaya atılıyor ama elimizde bunu kanıtlayan herhangi bir şey yok. Elimizde kanıt olmadığı için bir şey söyleyemiyoruz.”