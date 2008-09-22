KPSS'de kopya vakaları azaldı

Bakan Başesgioğlu, KPSS’ye başvuran aday sayısı, adaylardan kopya çeken ve çekmeye teşebbüs edenlerle ilgili bilgi verdi.





Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun MHP Adana Milletvekili Yılmaz Tankut'un soru önergesine verdiği yanıt Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 5 yılda yaklaşık 7 milyon kişinin umudu olduğunu ortaya koydu. Bakan Başesgioğlu'nun yanıtına göre, KPSS'ye başvuran aday sayısı 2008 yılında 2 milyon 508 bin 379 olurken, en az başvuru 253 bin 658 kişiyle 2005 yılında yaşandı. Bakan Başesgioğlu, ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlarda olduğu gibi KPSS sınavlarında da yerine başkasını sınava sokan, kopya veren, bireysel ve toplu kopya çeken adaylar bulunduğunu belirtirken, 2008 sınavında, 206 kişinin kopya nedeniyle sınavının iptal edildiğini bildirdi. En çok kopya olayı ise 2 bin 352 ile 2004 yılında yaşandı.



Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, MHP Adana Milletvekili Yılmaz'ın Tankut'un Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili soru önergesini yanıtladı. Lisans düzeyindeki adaylar için yapılan KPSS'nin 81 il merkezi ve Lefkoşa'da, önlisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar için yapılan KPSS'nin de 81 il ve 69 ilçe merkezi ile Lefkoşa'da yapıldığını bildiren Bakan Başesgioğlu, 5 yıl boyunca KPSS'ye giren aday sayısı hakkında da bilgi verdi. Buna göre, 2004 yılında 1 milyon 92 bin 479'u ortaöğretim, 246 bin 434'ü önlisans ve 392 bin 846 lisans olmak üzere toplam 1 milyon 731 bin 759 aday KPSS'ye girdi. 2005 yılında ise KPSS'ye giren aday sayısı 253 bin 658 oldu. 2006 yılında 1 milyon 379 bin 211'i ortaöğretim, 283 bin 554'ü önlisans ve 456 bin 804'ü lisans olmak üzere sınava giren aday sayısı 2 milyon 119 bin 569 olarak gerçekleşti. 2007 yılında 309 bin 968 kişi sınava katılırken 2008 yılında ise toplam 2 milyon 408 bin 333 aday başvuruda bulundu. 5 yıl boyunca KPSS'ye başvuranların sayısı ise 6 milyon 823 bin 333 oldu.



Kopyacı sayısı azaldı



KPSS'da il ve bölgelere göre başarı oranı çalışması ve ayrıca ÖSS sonuçlarıyla karşılaştırma yapılmadığını, bunun ayrı bir araştırma gerektirdiğini ifade eden Bakan Başesgioğlu, sınavlarda genel yetenek, genel kültür, yabancı dil, eğitim bilimleri, hukuk, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler, ekonometri, istatistik, kamu yönetimi ve uluslar arası ilişkiler alanında hazırlanan testlerin kullanıldığını bildirdi. Başesgioğlu, yanıtında, KPSS'de kopya çekenlerin sayısına ilişkin de bilgi verdi.



Başesgioğlu, “merkezimiz tarafından yapılan tüm sınavlarda olduğu gibi KPSS sınavlarında da yerine başkasını sınava sokan, kopya veren, bireysel 'cep bilgisayarı, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, çok fonksiyonlu saat vb) ve toplu kopya çeken adaylar bulunmaktadır. Bu adaylar sınav salon görevlilerinin raporları, merkezimizde bilgiişlem yöntemleriyle yapılan kopya taramaları, bireysel ihbarlar ve emniyet görevlilerinin sınav günleri yaptığı çalışmalar doğrultusunda belirlenmekte ve bu adayların sınavları geçersiz sayılmaktadır” dedi.



Başesgioğlu'nun verdiği bilgiye göre, 2004 yılında 2 bin 353 adayın sınavı kopya çektikleri gerekçesiyle iptal edildi. Bu sayı 2005 yılında 184 olurken, 2006 yılında da 694 kişinin sınavı kopya nedeniyle iptal edildi. 2007 yılında 298 adayın kopya çektikleri için sınavı iptal edilirken 2008 yılında ise lisans düzeyindeki 206 adayın kopya çektiği belirlendi ve sınavları iptal edildi.

