KPSS'de derece yapan arkeologlar mülakatta elendi

Arkeologlar 24 yaşındaki Okan Seçilmiş ve 28 yaşındaki Gülbahar Şahin, 300 kişinin girdiği mülakatı 299'uncu sıradaki bir kişinin geçtiğini belirterek sonuçlara itiraz etti. KPSS alan puanında derece yapan iki arkeolog itirazın sonuçlanmasını beklerken Seçilmiş inşaatta çalışıyor, Şahin işe işsiz.

Cumhuriyet gazetesinden Hilal Köse'nin haberine göre, Kültür Bakanlığı’nın 20 Şubat’ta yaptığı personel alımı mülakatında sürpriz bir şekilde elendiler. Üstelik mülakatları da iyi geçmişti. Puan sıralamasında en sonda olanların atandığını söyleyerek, sonuçlara itiraz ediyorlar. Mülakat listesinin imzasız, isimsiz ve mühürsüz olduğunu dile getirerek "Yaşadığımız haksızlığı kendiniz de görmek isterseniz, sonuçları Kültür Bakanlığı’nın web sayfasında inceleyebilirsiniz" diyorlar.

- Kendinizi tanıtır mısınız?

Okan Seçilmiş: 2015’te Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nü 3.40 gibi bir ortalamayla, dereceye girerek bitirdim. Arkeoloji çocukluk hayalimdi. Çalıştım, çabaladım. Kazılara katıldım. Okurken, birçok yerin restorasyonunda çalıştım. Şimdi okulunu dereceyle bitirmiş, KPSS arkeolog sıralamasında 8. sırada olmasına rağmen hakkı gasp edilmiş biri olarak inşaatlarda çalışıyorum.

Gülbahar Şahin: Dicle Üniversitesi Arkeoloji’den 2012’de mezun oldum. Bismil’de ücretli öğretmenlik yaptım. Üniversite, garsonluk, tezgâhtarlık, kasiyerlik gibi işlerde çalıştım. Şu an işsizim.

- KPSS’ye hazırlık sürecini nasıl geçirdiniz? Sonuç ne oldu?

O.S: Yol haritamı üçüncü sınıfta çizmiştim. Atandıktan sonra yüksek lisans ve doktoramı yapıp öğretim görevlisi olacaktım. Son final sınavından hemen sonra, mezuniyet törenime dahi katılmadan Ankara’ya inşaata çalışmaya gittim. Beş ay ailemden uzakta, hayallerim için çalışıp İzmir’e döndüm. Kazandığım parayla dershaneye yazıldım. KPSS’ye çalıştım. Sosyal yaşam diye bir şey kalmadı. Gündüzlerim ev, dershane ve kütüphane arasında mekik dokuyarak geçti. Sonra sınava girdim ve 85’e yakın bir puan aldım ama şu an 11. yedekteyim. Bundan fazla daha ne yapılabilir bilmiyorum.

G.Ş: Çok zor ve yıpratıcıydı. Herhangi bir dershaneye ya da özel bir kursa gitmeden hazırlandım. Üstelik KPSS kitaplarını alıp çalışabilmek için haftanın iki arkadaşıma ücretli matematik dersi verdim. Aldığım ücret kitap masraflarımı bile karşılayamıyordu. Buna rağmen KPSS’de 28. oldum. Mülakatta elendim.

- Mülakatta ne sordular?

O.S: Hangi okulda okudun? Okulun kazısı var mı, varsa hangi kazı ve başkanı kim? İonia bölgesi heykeltıraşlık okullarını say? Bthinya bölgesi nerede ve kentlerini say? Genel olarak hepsine cevaplar verdim. 2-3 dakikadada bitti.

G.Ş: Bana Hasankeyf ve kişisel bilgiler soruldu. Soru havuzu yoktu. İkinci ve üçüncü gün mülakata girenlere, ilk günkü sorular soruldu. Onlar hem soruları hem de mülakat tarzını öğrendiler. İlk sıralarda olanlara çok büyük bir haksızlık yapıldı.

- Kimler atanabildi peki?

G.Ş: 100 arkeoloğun atanıp 300 kişinin çağrıldığı mülakatta 299. sıradaki kişi atandı. 265. ve 227. sırada yer alan Mesut Mert Yenişehirli ve Büşra Yenişehirli çifti atandı. İlk yüzde olup atanamayan 60 arkadaşımız var. Türkiye branş birincimiz bile atanamadı. Komisyon üyelerinden biri olan Yusuf Benli, tarihi eser hırsızlığına adı karıştıktan sonra Konya Mevlana Müzesi’ne sürülmüştü. Benli ile birlikte çalışıp mülakata katılan kişiler bile atandı.

O.S: Mülakat diye bir şey yoktu önceleri, sadece KPSS puanınızla, sıralamanıza göre atanıyordunuz. Kültür Bakanlığı’nın yaptığı mülakat ise baştan sona hatalı, sorunlu. Eğer ki bir mülakatta ilk 10’dan 9 kişi eleniyorsa burada bir sıkıntı vardır. Mülakat puanlarımız dahi açıklanmadı. Bu mülakat sonucunu kabul etmiyoruz, edemeyiz. Hayatta hiçbir başarısı olmayıp da tanıdıkları sayesinde bizim haklarımızı gasp edenler elbetteki bir gün yaptıklarının bedellerini öderler. Biz hakkı yenenler hiç birine hakkımızı helal etmiyoruz.

- Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?

O.S: Şu an allak bullak olmuş durumdayım. Haziranda tecil sürem bitiyor askere gitmem gerek. KPSS puanım 2018 Haziran’a kadar geçerli bir alım olursa ona başvururum. Arkeolojiye dair bir şeyler yapmak istiyorum ama çalışmak zorundayım. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten hak eden neredeyse hiç kimse kazanamamış durumda. Bizler sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Belki kimse duymayacak, duymazdan gelecekler sesimizi ama biz bir gün adaletin yerini bulacağına olan inancımızı kaybetmeyeceğiz. Yaşam var oldukça umut vardır.

G.Ş: Bakanlığa gönderdiğimiz itiraz dilekçelerimize yanıt bekliyoruz. Yasal süreç başlatacağız. Kamuoyundan destek bekliyoruz. Sesimize ses olmanızı içtenlikle diliyoruz. Biz arkeologlar ve sanat tarihçileri, haklarımızın ve umutlarımızın iade edilmesini istiyoruz. Bizler kazanılmış haklarımızın dilencisi olmak istemiyoruz. Bakanlığın KPSS puanlarımızla adil bir atama yapmasını bekliyoruz.