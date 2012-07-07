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Yaşam

KPSS'de adaylar didik didik arandı

Sınava giren adaylar değerli eşyalarını bırakabileceği bir yer olmamasına isyan ederken, bazı okullarda ise kantincileri emanet işlemini cüzi ücretler karşılığında yaptı

07 Temmuz 2012 14:59

Öğretmenlik ve kamudaki B grubu kadrolar için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı başladı. Sınav merkezlerinde güvenlik önlemleri abartıldı. Her aday neredeyse 2 ila 5 dakika arasında didik didik aranıyor. Yaka içleri, saç dipleri derken şişe sularının ambalajları bile arandı. Sınava giren adaylar değerli eşyalarını bırakabileceği bir yer olmamasına isyan ederken, bazı okullarda ise kantincileri emanet işlemini cüzi ücretler karşılığında yaptı.

Aramalara tepkili bir aday "Güvenliğin artırılmasına bir şey demiyoruz. Ama bu kadarı da fazla. Mekanik saatimle nasıl kopya çekebilirim? Cep telefonu ve saat gibi değerli eşyalarımızı bırakacak bir yer yok. Bu aramalar ve sorunlar bizi sınav sabahı ekstra strese sokuyor" dedi.


Yarın 3. ve 4. oturum yapılacak


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) gerçekleştirilen sınav, 81 il merkezinde ve Lefkoşa'da sabah ve öğleden sonra iki oturumda yapılacak. Sabah oturumu 09.30'da başladı. Öğleden sonraki oturumu 14.30'da başlayacak.

Pazar sabah ve Pazar öğleden sonra olmak üzere de 3. ve 4. oturumlar yapılacak. Adaylar sınava, ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden, her oturum için ayrı ayrı edinecekleri sınava giriş belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaport ile girecekler. Sınava giriş belgeleri adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecek.


Güvenlik önlemleri artırılmıştı


KPSS’deki kopya skandalının ardından ÖSYM güvenlik önlemlerini artırılmıştı. Bu kararla birlikte sınava çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar her türlü elektronik-mekanik cihazın sınav binasına alınması yasaklanmıştı.

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