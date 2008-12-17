KPSS yerleştirme tercihleri 24 Aralık'ta

ÖSYM, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla KPSS’ye giren adaylardan 24 Aralık 2008-4 Ocak 2009 tarihleri arasında tercih alacak.



ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, bazı kurum ve kuruluşların kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacak.



Bu amaçla hazırlanan KPSS-2008/4 Tercih Kılavuzunda, ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonlar yer alıyor.



Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlardan tercih yapabilmek için, 28-29 Haziran 2008 tarihlerinde yapılmış olan 2008-KPSS Lisans ve 21 Eylül 2008 tarihinde yapılmış olan 2008-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a girilmiş ve bu sınavlardan en az birinden ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanının alınmış olması gerekiyor.



Adaylar, tercihlerini, ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanacak kılavuzdaki kurallara göre 24 Aralık 2008-5 Ocak 2009 arasında "www.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.



