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Eğitim

KPSS yerleştirme tercih başvuruları 21 Haziran'da başlıyor

KPSS 2017/1 merkezi yerleştirmelerinde ilan edilecek kadro ve pozisyonlar ÖSYM'ye gönderildi. Adaylar tercihlerini, 21 Haziran-3 Temmuz 2017 tarihleri arasında ÖSYM'ye iletecek

16 Haziran 2017 20:17

 

Çalışma ve Sosyal Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, amu Personel Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirmelerinde ilan edilecek kadro ve pozisyonlar, ÖSYM Başkanlığına gönderildi. Söz konusu yerleştirme için adaylar tercihlerini 21 Haziran-3 Temmuz 2017 tarihleri arasında ÖSYM'ye yapabilecek. 

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde yapılan KPSS-2016'ya, ortaöğretim düzeyinde 3 milyon 294 bin 958 aday, ön lisans düzeyinde 1 milyon 280 bin 111 aday ve lisans düzeyinde ise 1 milyon 231 bin 54 aday olmak üzere toplam 5 milyon 806 bin 123 aday girdi.

 

151 kamu kurumu 2 bin 780 kadro için kadro talep etti

 

Açıklamaya göre, KPSS 2017/1 merkezi yerleştirmelerinde 151 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 2 bin 780 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunuldu.

Yerleştirme yapılması talep edilen toplam kadro ve pozisyonların 244'ü ortaöğretim, 961'i ön lisans ve bin 575'i ise lisans düzeyinde yapılacak.

Kadro ve pozisyonların kamu ve kuruluşlarına göre dağılımı "190 sayılı KHK'ye tabi kurumlar (üniversiteler hariç) 523, üniversiteler 160, mahalli idareler bin 213 , Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 881, diğer (Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği) 3." olarak belirlendi.

Talep edilen toplam kadroların hizmet sınıflarına göre dağılımları ise "Genel İdare Hizmetleri sınıfı bin 342, Teknik Hizmetler Sınıfı 430, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 37, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 58, Yardımcı Hizmetler Sınıfı 32." şeklinde açıklandı.

KİT pozisyonlarının öğrenim düzeylerine göre ortaöğretim için 39, ön lisans için 287 ve lisans düzeyi için ise 555 kişi alınacak.

2017/1 yerleştirmeleri kapsamında atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin detaylı bilgiler, "www.dpb.gov.tr" ve "www.turkiye.gov.tr" internet adreslerinde bugün itibarıyla yer alacak.

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