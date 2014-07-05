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Yaşam

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı

05 Temmuz 2014 13:15

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.    

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Yerleştirme işlemine ait yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2014 yılı başından itibaren ÖSYM aday kayıt sisteminde, adaylara aynı düzeyde birden fazla eğitim bilgisi bildirme fırsatı verildi. Bu yerleştirme döneminde de ilk kez aynı düzeyde birden fazla eğitimi olan adaylara eğitimlerinin her birinden tercih yapma fırsatı sağlandı.

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