-KPSS YARIN YAPILACAK ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Lisans düzeyinde sadece A grubu ve öğretmenlik kadrolarına yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), yarın gerçekleştirilecek. KPSS, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacak. Sınav, yarın sabah ve öğleden sonra, 11 Temmuz Pazar günü sabah ve öğleden sonra olmak üzer 4 oturumda yapılacak. Sınavın sabah oturumları saat 9.30'da, öğleden sonra oturumları ise 14.30'da gerçekleştirilecek. Adayların sınava gelirken yanlarında, sınava giriş ve kimlik belgeleri, nüfus cüzdanları, bir fotoğrafları ile yumuşak uçlu kalem ve silgi bulundurmaları gerekiyor. Sınavın cumartesi günü sabah oturumunda Genel Yetenek, Genel Kültür ve yabancı dil, öğleden sonraki oturumunda Eğitim Bilimleri, pazar günü sabah oturumunda Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe; öğleden sonraki oturumunda Çalışma Ekonomisi ve Endüstrisi İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler testleri uygulanacak. Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin yanıtlanacağı birinci bölüm 2 saat, yabancı dil testinin yanıtlanacağı ikinci bölümün süresi 1 saat, cumartesi öğleden sonra oturumu 2.5 saat sürecek. Pazar günü sabah ve öğleden sonraki oturumların süresi ise 3,5 saat olacak. Sınavda, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin uygulanacağı yarınki sabah oturumuna tüm adaylar katılacak. Sınavın diğer oturumlarına, adaylar girmek istedikleri kadroların gerektirdiği koşullara göre katılacaklar. Öğretmen adaylarının, sınavın cumartesi günü yapılacak sabah ve öğleden sonraki oturumuna girmeleri gerekiyor.