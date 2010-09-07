T24 LogoT24 Logo
Yaşam

KPSS YARIN YAPILACAK ANKARA (A.A)

07 Eylül 2010 18:22

-KPSS YARIN YAPILACAK ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Lisans düzeyinde sadece A grubu ve öğretmenlik kadrolarına yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), yarın gerçekleştirilecek. KPSS, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 81 il merkezi ve Lefkoşa'da yapılacak. Sınav, yarın sabah ve öğleden sonra, 11 Temmuz Pazar günü sabah ve öğleden sonra olmak üzer 4 oturumda yapılacak. Sınavın sabah oturumları saat 9.30'da, öğleden sonra oturumları ise 14.30'da gerçekleştirilecek. Adayların sınava gelirken yanlarında, sınava giriş ve kimlik belgeleri, nüfus cüzdanları, bir fotoğrafları ile yumuşak uçlu kalem ve silgi bulundurmaları gerekiyor.     Sınavın cumartesi günü sabah oturumunda Genel Yetenek, Genel Kültür ve yabancı dil, öğleden sonraki oturumunda Eğitim Bilimleri, pazar günü sabah oturumunda Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe; öğleden sonraki oturumunda Çalışma Ekonomisi ve Endüstrisi İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler testleri uygulanacak.     Cumartesi sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin yanıtlanacağı birinci bölüm 2 saat, yabancı dil testinin yanıtlanacağı ikinci bölümün süresi 1 saat, cumartesi öğleden sonra oturumu 2.5 saat sürecek. Pazar günü sabah ve öğleden sonraki oturumların süresi ise 3,5 saat olacak.     Sınavda, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin uygulanacağı yarınki sabah oturumuna tüm adaylar katılacak. Sınavın diğer oturumlarına, adaylar girmek istedikleri kadroların gerektirdiği koşullara göre katılacaklar.     Öğretmen adaylarının, sınavın cumartesi günü yapılacak sabah ve öğleden sonraki oturumuna girmeleri gerekiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24