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Yaşam

KPSS VE TUS ERTELENDİ ANKARA (A.A)

06 Eylül 2010 23:45

-KPSS VE TUS ERTELENDİ ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26 Eylül 2010'da yapılacak ortaöğretim ve lisans mezunlarına yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile 18-19 Eylülde gerçekleştirilecek Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı (TUS) erteledi. Sınavların ertelenmesine, ''11 Temmuz 2010'da lisans mezunlarına yönelik yapılan KPSS'de sınav sorularının çalındığı ve kopya çekildiği'' yönündeki iddialar nedeniyle kamuoyunda oluşan endişeleri giderilmesi neden gösterildi. Bu çerçevede, 26 Eylülde ortaöğretim ve önlisans mezunları ile bu öğrenim düzeylerinden mezun olabilecekler için yapılacak 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans sınavı ile 18-19 Eylülde gerçekleştirilecek TUS ertelendi. Yetkililer, bu sınavların ertelenmesi nedeniyle diğer sınavların düzenlenme ve başvuru tarihlerinde de değişiklik olacağını belirtti. Konuya ilişkin resmi açıklamanın yarın yapılacağı bildirildi.

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