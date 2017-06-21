KPSS tercihlerinde son tarih belli oldu

KPSS 2017/1 tercih kılavuzu ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Bugün başlayan tercih başvuruları 3 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Adaylar tercihlerini 21 Haziran-3 Temmuz 2017 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecek.

İnternetten tercih gönderme işlemleri 21 Haziran 2017 tarihinde saat 15:00'den itibaren erişime açılacak, 3 Temmuz 2017 tarihinde saat 23:59’da sona erecek.

Tercih işlemleri için tıklayın

Tercih klavuvu için tıklayın