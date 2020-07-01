KPSS tercih tarihleri belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS tercih tarihlerini açıkladı. Bakan Selçuk, "Adaylar ilk KPSS tercihlerini 23 Temmuz- 4 Ağustos, ikinci tercihlerini ise 30 Aralık - 7 Ocak tarihleri arasında yapabilecek" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı. Bakan Selçuk, KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme taleplerinin tamamlandığını, adayların ise tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde yapabileceğini duyurdu.

KPSS-2020/2 için ise kurumların taleplerini 1 Eylül’den 13 Kasım’a kadar bildirebileceğini kaydeden Bakan Selçuk, adayların tercih işlemlerini 30 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirtti.