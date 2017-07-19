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Eğitim

KPSS tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2017/1 tercih sonuçları açıklandı

19 Temmuz 2017 21:24

KPSS 2017/1 tercih sonuçları az önce ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden adaylara duyuruldu. Binlerce adayın memur olam hayallerini süsleyen KPSS 2017/1 atama sonuçları öğrenmek isteyen adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.

KPSS sonuçlarını öğrenmek için tıklayın…

Tercih sonuçları adaylar tarafından ÖSYM’nin ais.ösym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Adaylar, ÖSYM’nin mobil uygulamasını kullanarak da atama sonuçlarına ulaşabilecekler.

 

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