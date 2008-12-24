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Yaşam

KPSS tercih başvuruları başladı

Kamu kuruluşlarında açılan kadrolar için KPSS'ye giren adaylardan tercih başvurusu alınmaya başlandı.

24 Aralık 2008 02:00

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla KPSS'ye giren adayların tercih başvurularının alınmasına başlandı. Başvurular 5 Ocak 2009 tarihine kadar sürecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2008/4 Tercih Kılavuzunda, ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonlar yer alıyor. Kılavuzdaki kadro ve pozisyonlardan tercih yapılabilmesi için 28-29 Haziran 2008'de yapılan 2008-KPSS lisans ve 21 Eylül 2008'deki 2008-KPSS Ortaöğretim/Önlisans sınavlarının en az birinden ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanının alınması gerekiyor. Adaylar, tercihlerini, ÖSYM'nin internet sitesindeki kılavuzdaki kurallara göre, 5 Ocak 2009 tarihine kadar ''www.osym.gov.tr'' adresinden yapabilecek. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

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