KPSS tercih başvuruları başladı

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak amacıyla KPSS'ye giren adayların tercih başvurularının alınmasına başlandı. Başvurular 5 Ocak 2009 tarihine kadar sürecek.



Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2008/4 Tercih Kılavuzunda, ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek kadro ve pozisyonlar yer alıyor. Kılavuzdaki kadro ve pozisyonlardan tercih yapılabilmesi için 28-29 Haziran 2008'de yapılan 2008-KPSS lisans ve 21 Eylül 2008'deki 2008-KPSS Ortaöğretim/Önlisans sınavlarının en az birinden ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanının alınması gerekiyor. Adaylar, tercihlerini, ÖSYM'nin internet sitesindeki kılavuzdaki kurallara göre, 5 Ocak 2009 tarihine kadar ''www.osym.gov.tr'' adresinden yapabilecek. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

