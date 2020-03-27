2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellendi; İşte KPSS, ALES, YDS ve DGS'nin yeni tarihleri

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020 ÖSYM Sınav Takvimi'nin güncellendiğini duyurdu.

Aygün, kişisel sosyal medya hesabından gözden geçirilerek yeniden belirlenen sınav tarihlerini paylaştı. ÖSYM'nin sınav duyurusu için tıklayın.

KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.

Aygün'ün açıkladığı sınav tarihleri şöyle:

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