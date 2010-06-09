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Yaşam

KPSS tarihi açıklandı

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, lisans ve yüksek lisans düzeyinde Kamuda Personel Seçme Sınavı'nın tarihini 10-11 Temmuz olarak açıkladı.

09 Haziran 2010 03:00

T24- Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, lisans ve yüksek lisans düzeyinde Kamuda Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) tarihini açıkladı.


Kamuda Personel Seçme Sınavı'nın bu sene 10-11 Temmuz'da yapılacağını açıklayan Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, ortaöğretim ve önlisans düzeyinde olanların sınavının 26 Eylül'de gerçekleştirileceğini bildirdi.


Yazıcı sınavlara 2.5 milyon kişinin girmesinin beklendiğini dile getirdi. Yazıcı, sınavlar yapıldıktan sonra, kamuda istihdam edileceklerin bu sınava göre yerleşktirileceğini açıkladı.

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