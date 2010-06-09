KPSS tarihi açıklandı

T24-

Kamuda Personel Seçme Sınavı'nın bu sene 10-11 Temmuz'da yapılacağını açıklayan Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, ortaöğretim ve önlisans düzeyinde olanların sınavının 26 Eylül'de gerçekleştirileceğini bildirdi.







Yazıcı sınavlara 2.5 milyon kişinin girmesinin beklendiğini dile getirdi. Yazıcı, sınavlar yapıldıktan sonra, kamuda istihdam edileceklerin bu sınava göre yerleşktirileceğini açıkladı.