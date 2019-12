KPSS şüphelilerine ‘vicdan’ sorusu

T24 - KPSS’de soruların sızdırıldığı gerekçesiyle iptal edilen Eğitim Bilimleri Sınavı dün tekrar yapıldı. Adaylar baştan aşşağı didik arandı. Türbanlı adayların sınava girişlerinde bir sorun çıkmazken, sınav soruları arasında yer alan 'vicdan' sorusu ilgi çekti.





ÖSYM'nin aldığı güvenlik önlemleri bazı vatabndaşlar tarafından kınandı. Görevliler alyans yüzüğünü emanet edecek kimsesi olmayan öğretmeni sınava almadı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) kopya ve soru hırsızlığı iddiaları dolayısıyla iptal edilen Eğitim Bilimleri Sınavı dün yeniden yapıldı. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı sınav öncesinde adaylar polis tarafından ayrıntılı bir aramadan geçirildi. Türbanlı adaylar ilk kez sınava başlarını açmadan katıldı. ÖSYM’nin yeni güvenlik önlemlerine uymayanlar alyans, çanta, araba ve ev anahtarlarını diğer adayların yakınlarına emanet etmek zorunda kaldı.





ÖSYM hırsızları kınadı



81 il merkezi ile Lefkoşa’da yapılan sınava, öğretmen adayı 294 bin 909 kişi katıldı. Polisler hariç 40 bin 800 görevlinin gözetiminde yapılan sınavda, adaylara 120 soru için 150 dakika süre tanındı. İptal edilen testte 100 net ve üzeri yapan, ÖSYM tarafından “durumları şüpheli” olarak belirlenen 3 bin 227 aday İstanbul ve Ankara’da sınava girdi. Sınav soru ve cevapları ÖSYM’nin internet sitesinden açıklanırken, ÖSYM’den yapılan açıklamada “Toplam maddi maliyeti yaklaşık 8 milyon lirayı geçen bu sınavın tekrarlanmasına sebep olanları şiddetle kınıyoruz” denildi. ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gazi Üniversitesi kampüsündeki bazı fakültelerin dersliklerinde inceleme yaptı. Demir, adayların kimlik ve güvenlik kontrolü için bir saat sürenin yetmediğini belirtti.





Türbana dedektörlü arama



Sınava türbanla gelen adayların başları dedektörle metal aramasından geçirildi. Türbanlı adayların boyun ve baş kısmı kadın polisler tarafından elle aranırken, bazı adayların başörtüsü üzerindeki iğneler çıkarttırıldı. Uyarıya rağmen yanlarında kalem, silgi, metal para, saat, çanta ve aksesuar getiren adaylar zor durumda kaldı. Ev ve araba anahtarları da salonlara alınmadı. Adaylar eşyalarını numaralı torbalara ya da yakınlarına bıraktı. Kendisini “gönüllü emanetçi” diye niteleyen bir aday yakını, üstündeki şalın içine birçok adayın alyansını, metal parasını toplayarak, sınav sonunda adaylara tek tek teslim etti. Emanet verecek birini bulamayanlar eşyalarını kapı önüne konulan masaya bıraktı. Bazı adaylar ise metal paralarını çöpe attı.





Kalitesiz kalem şikâyeti



ÖSYM her adayın masasına iki kalem, silgi, kalemtıraş, bir peçete, 3 olips marka naneli şeker ve bir adet küçük su bıraktı. Adayların sınava saatle girmelerini de yasaklayan ÖSYM, salonlara saat astırdı. Sınavdan çıkan adaylar, dağıtılan kalemlerden şikâyetçi oldu. Bazı adaylar soruları iptal edilen sınavdakinden daha zor bulurken, genellikle soruların kolay olduğu görüşünde birleşti. Türbanlı adaylar sınav esnasında herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını dile getirdi. Bir aday ise türbanlı adayların yeterli güvenlik aramasından geçirilmediğini savundu. ÖSYM ilk kez, sınavlarda görevli polislerin her birine 80’er lira ödeme yaptı.





İŞTE O SORU



İmalı gönderme



Sınavda kopyayla ilgili bir soru olması dikkati çekti. Adaylara, Ahlak Gelişim Kuramı’nın mimarı ünlü psikolog Lowrence Kohlberg’e atıfta bulunularak bir soru yöneltildi. Soru ÖSYM’den adaylara “imalı” bir gönderme olarak algılandı.



Yanıtı “B” olan soru şöyle:



Kohlberg’in ahlaki gelişim kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi gelenek öncesi ahlak anlayışını kesin yanısıtır?



A- Eğer camı kırdığımı itiraf etmeseydim tüm sınıf ceza alacaktı

B- Kopya çekmedim çünkü yakalanırsam okuldan atılırım

C- Hiçbir suç cezasız kalmamalıdır

D- Elimden geleni yapmasaydım kendimi suçlu hissederdim

E- Adaletli olmak merhametli olmaktan önemlidir





‘CEZAEVİNE Mİ GİRİYORUZ?’



Üst araması için uzun süre bekleyen adaylar isyan etti. Bazı adaylar, ‘Başkalarının hatasını biz çekiyoruz. Sınava mı giriyoruz, cezaevine mi?’, ‘Kendimi suçlu gibi hissettim’, ‘Zamanında güvenlik tedbiri almadılar şimdi de çok abarttılar’ diyerek tepki gösterdi. Zonguldak’ta bir matematik öğretmeni, parmağındaki alyansı çıkarması istenince, “Bununla nasıl kopya çekeceğim? Yüzüğümü kime emanet edebilirim ki? Girmeyeceğim sınava. Yapacak bir şey yok” dedi. Öğretmen, sınava girmedi.





Şüpheli adaylar için özel inceleme



İptal edilen sınavda 117 doğru 3 yanlış yapan adaylardan İ.A. “Başarımı tekrarlayacağıma inanıyorum. Ama psikolojim bozuldu” dedi.



Öte yandan sınav evrakları polis ve özel güvenlik denetiminde ÖSYM’ye ulaştırılacak. ÖSYM, tüm evrakların gelmesinin ardından iptal edilen sınavda 100 net ve üzeri yapan 7 bin adayın cevap kâğıtlarını ayrı bir değerlendirmeye alacak. Söz konusu adayların soru kitapçıkları da incelenecek. İncelemede, önceki sınava göre doğru sayısında ciddi farklar olan adaylar “şüpheli” olarak savcılığa bildirilecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen KPSS soruşturması kapsamında iptal edilen sınavdaki soru ve cevap kâğıtları ile dün yapılan sınavdaki kâğıtlar arasında karşılaştırma yapılabilecek. İptal edilen sınavda bazı kitapçıkların ÖSYM’de değiştirildiği iddiasını da soruşturan savcılık, kağıtların değiştirilip değiştirilmediğini belirleyebilecek. Bazı adayların el yazıları savcılık tarafından incelenebilecek.