KPSS şüphelileri yenilenen sınavda döküldü

T24 - Kopya ve sızdırma iddiaları nedeniyle yenilenen KPSS'de sarsıcı tablo. Eğitim Bilimleri Sınavı'nın şampiyonları adeta döküldü. İlkinde full çeken aday, MİT kontrollü sınavda çakıldı. Net sayısı 120'den 67'ye düştü.



ÖSYM Başkanını koltuktan edip yenilenen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nda 'net' tablo. İlk sınavın başarılı adayları, ikinci sınavda aynı 'performansı' gösteremedi. Kimilerinin net oranı yarı yarıya düştü. 120'de 120 yapan bazı adaylar bu kez 70'i bile göremedi.

İptal edilen sınavda tulum çıkaran adayların, yenilenen sınavdaki sonuçlarına AKŞAM ulaştı. Rakamlar hayli çarpıcı. İlk sınavda 120 net yapıp toplamda 95,767 puan alan V.Ş., bu kez 67 netle ancak 80.903'e ulaşabildi.



Eşler de çöktü

120'de 120 yapan adaylardan H.B.'nin puanı 93'ten 73'e düşerken, yine sınavda full yapan eşi N.B ise bu kez sınava bile girmedi. Sınıf öğretmenliği mezunu E.C. de iptal edilen sınavda 118 doğru 2 yanlış yaparak 94.500 puan elde etmişti. E.C. tekrarlanan sınavda ise ancak 72.255 puan alabildi.

Savcılık inceliyor

ÖSYM'nin söz konusu verileri ayrıntılı bir rapor halinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'a verdiği ve soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi. Bazı adayların ifadeye çağrılabileceği de belirtiliyor. ÖSYM, yenilenen KPSS'nin ardından adayların bilgilerine erişimi 'aday şifresi' yöntemiyle yasaklamıştı. Full çeken 354 adayla 100 net ve üzeri yapan binlerce adayın bilgileri kamuoyundan gizlenmişti. Söz konusu 354 adaydan 80'inin sınava girmediği, doğru yanıtlayan tek bir adayın dahi olmadığı ortaya çıkmıştı. Akşam gazetesinin edinidiği sonuçların ardından '120 soruda 120 yapan adaylar şimdi kaç puan aldı?' sorusuna da yanıt bulunmuş oldu.



Bu listede bir tuhaflık var

İptal edilen sınavın şampiyonları, yenilenen KPSS'de çuvalladı. İşte bazı örnekler:

Aday İlk sınav neti-puanı Yenilenen sınav neti-puanı

V.Ş. 120 net 95.767 puan 67 net 80.903 puan

B.O. 118 net 94.531 puan 60 net 77.988 puan

E.C. 117 net 94 puan 45 net 72.255 puan

H.İ.B 118 net 94.785 puan 92 net 90.228 puan

A.S. 120 net 93.533 puan Sınava girmedi

B.K. 120 net 94.700 puan 95 net 89.287 puan

R.N. 120 net 97.065 puan 95 net 93.226 puan

A.İ.A. 118 net 93.293 puan 76 net 81.253 puan

S.A. 109 net 88.447 puan 83 net 81.568 puan

A.A. 113 net 91,261 puan 75 net 80.952 puan

N.G. 117 net 92,548 puan puanı taban altı

B.Ö. 115 net 93.594 puan puanı taban altında

