-KPSS SORUŞTURMASI ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - Başkanı bugün görevden istifa eden Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinde (ÖSYM), aralarında özel kalem müdürü ve genel sekreterin de bulunduğu 9 kişi görevden alındı. Görevden alınanların çeşitli birimlerin müdürleri olduğu öğrenildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye, YÖK yetkilileri KPSS'deki iddialar nedeniyle yürütülen soruşturma çerçevesinde savcılıkla görüştükten sonra ÖSYM'de birçok birimin müdürünü, halen devam eden ''soruşturmanın selameti'' açısından görevden aldı. Görevden alınanlar arasında Özel Kalem Müdürü Işıl Çıngı, Genel Sekreter Mehmet Altunay, Bilgi İşlem Müdürü Mustafa Tütüncü ve Test Araştırma Müdürü Haydar Altunay da bulunuyor.