KPSS sorularını dağıtan Berat Koşucu yakalandı

T24 - KPSS sorularını “Sana bir hediyem var” diyerek Ispartalı Baki Saçı’ya gönderdiği iddia edilen kişinin, Ankara’da yaşayan Berat Koşucu olduğu ortaya çıktı. Üç gündür aranan Koşucu bu sabah yakalandı.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) soruların çalındığı ve kopya çekildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, soruları Isparta'da yaşayan Baki Saçı’nın e-posta adresine gönderdiği öne sürülen kişinin Berat Koşucu olduğu belirlendi.



Polis, Yenimahalle’deki çalıştığı belirlenen Koşucu’nun işyerine gitti, ancak kendisini burada bulamadı. Üç gündür aranan Berat Koşucu, bu sabah yakalandı.



Zanlının, 10-11 Temmuz’daki KPSS’den önceki telefon kayıtları ile e-posta trafiğini araştırılıyor.



Bu arada, Koşucu’nun, Baki Saçı’yla birlikte Yalvaç Atatürk Lisesi’ni 2004’te bitirdiği bildirildi.



Berat Koşucu’nun, Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği’nin “bilgi işlem sorumlusu” olduğu öne sürüldü.



Öte yandan, söz konusu zanlının, bir sosyal paylaşım sitesinde CHP karşıtı gruplara üye olduğu iddia edildi. Koşucu’nun Gülen cemaatiyle ilgili sayfaları izlediği de bildirildi.



