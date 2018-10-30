KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Ekim'de tamamlanan KPSS'nin ortaöğretim oturumunun sonuçları 8 Kasım Perşembe günü duyurulacak. Adaylar, ortaöğretim düzeyindeki KPSS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Sınav nasıl geçersiz sayılır?

Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kağıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacak.