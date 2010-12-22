-KPSS SONUÇLARI HAFTAYA AÇIKLANIYOR ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, 28 Kasımda yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim-Ön Lisans Sınavı sonuçlarının gelecek hafta açıklanmasının planlandığını bildirdi. Demir, sınavla ilgili değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Sınava 2 milyon 419 bin 778 adayın katıldığına işaret eden Demir, sonuçların ''2010 yılı bitmeden adaylara duyurulacağını'' söyledi. ÖSYM, Temmuz 2010'da yapılan KPSS'de soruların sızdırıldığı iddiası nedeniyle 26 Eylül 2010 tarihinde yapılması planlanan 2010 KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Sınavı'nı 28 Kasımda düzenlemişti. Sınava, ortaöğretim mezunu 1 milyon 809 bin 154, ön lisans mezunu 610 bin 624 aday olmak üzere toplam 2 milyon 419 bin 778 aday katılmıştı.