KPSS sonuçları açıklandı, 2 soru iptal!

Lisans düzeyinde 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılan adayların sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına ÖSYM'nin ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşılabilecek. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2 soru iptal

2012-KPSS Lisans Sınavı'nın istatistik testi temel soru kitapçığı 10. sorusu ve kamu yönetimi testi temel soru kitapçığı 5. sorusu, incelemeler sonunda ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla iptal edildi.

İlgili testleri cevaplayan tüm adayların bu soruları doğru cevapladıkları kabul edilerek değerlendirme yapıldı.

Sınavı geçersiz olan adayların sayıları

KPSS'nın sayısal bilgilerine göre, sınavın cumartesi sabah oturumuna 931 bin 307 aday katıldı, 55 bin 860 aday ise başvuruda bulunduğu halde sınava girmedi. 931 bin 93 adayın sınavı geçerli, 214 adayın sınavı ise geçersiz sayıldı.

Ankara, Siirt ve Erzincan ilk sıralarda

Genel yetenek testinde 60 sorunun tamamını doğru yapan aday sayısı 11 olarak belirlenirken; genel kültür testinde 60 sorunun tamamını, eğitim bilimleri testinde ise 120 sorunun tamamını doğru yapan aday çıkmadı.

Ham puan ortalamalarına göre genel yetenek testinde başarılı olan iller sıralamasında Ankara birinci, Kırıkkale ikinci, Kırşehir üçüncü oldu. Bu illeri sırasıyla Eskişehir, Isparta, Denizli, Siirt, Bolu, Bayburt, Burdur izledi.

Genel kültür testinde ise birinci sırada Siirt yer aldı. Bingöl ikinci, Kırşehir üçüncü oldu. Bu illeri Bayburt, Muş, Batman, Bitlis, Ağrı, Adıyaman ve Tunceli takip etti.

Eğitim bilimleri testinde Erzincan birinci, Bayburt ikinci, Siirt üçüncü oldu. Bunları Kilis, Kırşehir, Burdur, Kastamonu, Giresun, Amasya ve Balıkesir izledi.