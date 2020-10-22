KPSS sonuçları açıklandı

2020-KPSS lisans sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile KPSS sonuçlarını öğrenebiliyor.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, Eylül ayında ardışık 3 hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2020-KPSS Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8056… sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2020KPSS" ifadesini kullandı.