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Yaşam

KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS’nin sonuçlarını www.osym.gov.tr adresinden duyurdu.

11 Ağustos 2010 03:00

T24- Kamu kuruluşlarındaki A grubu kadrolar ile öğretmenlik kadroları için lisans düzeyinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) sonuçları açıklandı.

Vatan'ın haberine göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan KPSS’yi değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak, sonuçları www.osym.gov.tr adresli internet sitesinden duyurdu.

KPSS’ye toplam 1 milyon 370 bin 565 aday katılmıştı.


ÖSYM'NİN İNTERNET SİTESİ ÇÖKTÜ

Bu arada Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kala, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM)'nin sitesi çöktü. Günlerdir merakla beklenen sınav sonuçlarının, bugün açıklanacağını öğrenen memur adayları siteye akın etti. Yetkililer sitenin ne zaman düzeleceği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

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