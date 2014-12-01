KPSS sonuçları açıklandı

Milyonlarca kişinin beklediği KPSS 2014, 2. tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Adaylar yerleştirme sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Yerleştirme işlemine ait yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

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