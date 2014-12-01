KPSS’de kopya iddiaları ile ilgili bilirkişi raporu: Bilgi güvenliği, zaafiyeti, eksikliği tespit edildi

2010 yılından KPSS Eğitim Bilimleri Sınavında kopya çekildiği iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosunca başlatılan soruşturma da savcılığın ÖSYM ve Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ile ilgili bilirkişi görevlendirdiği ortaya çıktı.



7 Eylül 2010 tarihinde hazırlanan ve soruşturmanın başlangıcından sonra savcılığa sunulan ilk bilirkişi raporları arasında yer alan raporu hazırlayan dört uzman soru ve sınav hazırlığında bilgi güvenliği\zaafiyeti\eksikliği olduğu yönünde tespitlerde bulundu.



Savcılığa sunulan raporun değerlendirme kısmında şu bilgiler yer aldı: “Yapılan çalışmaların kapsamı kısıtından dolayı Araştırma, Geliştirme ve Değerlendirme Müdürlüğü olarak belirlenmiştir. Daha detaylı bir çalışmada ÖSYM Bilişim Birimi de kapsamında olacak şekilde değerlendirmede bulunulmalıdır.

Yapılan inceleme sonucunda gerek soru ve sınav hazırlanması sürecinde gerekse kullanılan bilgi sistemleri üzerinde çok sayıda bilgi güvenliği\zaafiyeti\eksikliği tespit edilmiştir.



Bu eksikliklerin temel sebebi olarak Araştırma, Geliştirme ve Değerlendirme Müdürlüğü bünyesinde bilişim sistemleri ve bilgi güvenliği alanında teknik yeterliliğe sahip yeterli sayıda personel bulunmaması ve ÖSYM Bilişim Biriminin yeterli desteği sağmaması olduğu değerlendirilmektedir.

Araştırma, Geliştirme ve Değerlendirme Müdürlüğü’nün çalışmalarının güvenli olarak yürütülmesi için müdürlük içerisinde bilişim birimi tesis edilmeli ya da ÖSYM Bilişim Birimi ile ilişkiler detaylı net olarak tanımlanmalıdır. Ayrıca ilk olarak bir risk analizi çalışması yapılmalı ve tespit edilen eksiklikler acilen giderilmelidir.”