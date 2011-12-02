KPSS sonuçları açıklandı

KPSS'ye göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı.
02 Aralık 2011 02:00
T24- KPSS'ye göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılan yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı. Edinilen bilgiye göre, ÖSYM Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerini tamamladı. Yerleştirme sonuçları, saat 17.00'den itibaren ÖSYM'nin 'http://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklanmaya başlandı. Başvuru tercihleri, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri için ayrı ayrı alınmıştı.