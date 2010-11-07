-KPSS SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 11.07.2010 - Lisans düzeyinde sadece A grubu ve öğretmenlik kadrolarına yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) öğleden sonraki oturumu sona erdi. KPSS, ÖSYM tarafından 81 il merkezi ve Lefkoşa'da gerçekleştirildi. Sınavın öğleden sonraki oturumuna toplam 86 bin 552 aday girdi. Saat 14.30'da başlayan sınav 3,5 saat sürdü. Adaylar sınavda çalışma ekonomisi ve endüstrisi ilişkileri, ekonometri, istatistik, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler testlerini çözdü. Böylece dün ve bugün 4 oturumda uygulanan KPSS tamamlandı. İki gün süren sınava toplam 1 milyon 370 bin 565 aday katıldı.