-KPSS SINAVINDAN ''İLGİNÇ MANZARALAR'' ANKARA (A.A) - 31.10.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, yeniden düzenlenen KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nda bizzat sınav yerlerinde incelemelerde bulundu. KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın düzenlendiği yerlerden biri de Ankara'da Gazi Üniversitesi oldu. Demir, Gazi Üniversitesinin Beşevler'deki kampüsünde bazı fakültelerin dersliklerinde gerçekleştirilen sınavdan önce sınav binalarında kontrol amaçlı incelemelerde bulundu. Gazi Eğitim Fakültesi'nde adayların sınavlara alınışı sırasında bir süre gözlem yapan Demir, daha sonra başka sınav salonlarına da giderek inceleme yaptı. Yaklaşık 2 bin kişinin sınava girdiği kampuste, adayların kimlik ve güvenlik kontrolü için bir saat sürenin yetmediğini gören Demir'in, adayların sınav salonlarına alınması işlemleri için daha fazla zaman ayrılması gerektiğini dile getirdiği öğrenildi. -GÖNÜLLÜ EMANETÇİLER- Bu arada, sınav kurallarına ilişkin duyuruları takip etmeyen adaylar, ilginç görüntülere neden oldu. ÖSYM'nin, yanlarında kalem, silgi, metal para, saat, aksesuar gibi eşyalar getirmemeleri duyurusunda bulunmasına karşın bunlarla gelen adaylar zor durumda kaldı. Sınavın yapıldığı yerlerden biri olan Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde, arabalarıyla veya ev anahtarlarıyla gelen adaylar da anahtarlarla sınava alınmadı. Adaylar anahtarları, saatleri ve üzerlerinde unuttukları kolye veya bileziklerini, diğer adayların yakınlarına bırakmak zorunda kaldı. Sınava giren adaylardan birinin annesi olduğunu belirten ve kendisini ''gönüllü emanetçi'' diye niteleyen bir kadın, üstündeki şalın içine birçok adayın emanet ettiği eşyayı toplayarak, adaylar çıktıklarında tek tek teslim etti. Bu arada, emaneti verecek birini bulamayanlar da eşyalarını kapının önüne konulan bir masaya bıraktı. Masanın üstünde metal paralar bir tepecik oluştururken, sigara paketleri, anahtarlar, kolyeler, kalem ve silgiler yer aldı. -KALEMDEN ŞİKAYET- Sınavdan çıkan adaylar, genellikle ÖSYM'nin dağıttığı kalemlerden şikayetçi oldu. Bir aday, ''ilkokuldan beri ilk kez kurşun kalem ve kalemtıraş kullandım'' derken, bir başkası kalemlerin kalitesizliğinden şikayetçi oldu. Bazı adaylar soruları iptal edilen sınavdakinden daha zor bulurken, adaylar genellikle soruların kolay olduğu konusunda birleşti. Sınava başörtülü giren adaylar da herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını dile getirdi. -DUVAR SAATİ ÖSYM'DEN ''HEDİYE'' KALDI - Bu arada ÖSYM'nin, adaylara verilecek kalem, silgi, kalemtıraş ve şekerden oluşan paketleri bugün sınav yerlerine dağıttığı, ancak su ve duvar saatlerini önceki gün sınav yerlerine gönderdiği öğrenildi. Duvar saatlerinin önceden dağıtılması, sınav görevlilerinin işlerini yoğunlaştırdı. Saatlerin dün gece bir saat geri alınması nedeniyle, salonlardaki tüm duvar saatleri görevlilerce bu sabah yeniden ayarlanmak zorunda kalındı. Duvar saatleri bundan sonraki sınavlarda da kullanılacağı için salonlardan toplanmadı. Sınav bittikten sonra görevliler sınav evrakını özel kutulara koyarak ÖSYM'ye gönderdi. Bu arada, ÖSYM ilk kez sınavlarda görev alan polislere 80'er lira ödeme yaptı.