-KPSS SINAV YERLERİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Lisans düzeyinde, sadece A grubu ve öğretmenlik kadroları için yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların sınava nerede girecekleri belirlendi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılacak 2011-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren ''Sınava Giriş Belgelerini'' T.C Kimlik Numarası ve şifreleri ile bugünden itibaren ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden sınava girecekleri her oturum için ayrı ayrı edinebilecekler. ''Sınava Giriş Belgeleri'' adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecek. Adayların sınava girecekleri binaları sınav gününden önce görmeleri gerekiyor. Sınava girişte, fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi olarak sadece ''nüfus cüzdanı'' veya ''pasaport'' kabul edilecek. Nüfus cüzdanının fotoğraflı ve TC Kimlik Numarası'nın yazılı olması şartı gerekiyor. Özel kimlik belgesi olarak nüfus cüzdanını veya pasaportunu sınav günü yanında bulundurmayan aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacak.